Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий

Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1664

Дата смерти

До 1719

Пол

Мужской

Отец

До 1645 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1664

Отец: Отец Григория Михайлы Семена

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1684

Сын: Семен Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Алексей Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Тимофей Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1691

Сын: Кипреян Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1719
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close