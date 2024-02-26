Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1664
Дата смертиДо 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1664
Отец: Отец Григория Михайлы Семена
Рождение ребёнка
Около 1684
Сын: Семен Григорьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1685
Рождение ребёнка
Около 1689
Рождение ребёнка
До 1691
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1719