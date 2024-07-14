Мулявко Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1943
Отец: Мулявко Иван Юменович
Мать: Мулявко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мулявко (Ахметова) Разида Габбасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мулявко (Ахметова) Разида Габбасовна
Смерть
Неизвестно