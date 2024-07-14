Мулявко Николай Иванович 14.04.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мулявко Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЭН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1943

Отец: Мулявко Иван Юменович

Мать: Мулявко Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мулявко (Ахметова) Разида Габбасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мулявко (Ахметова) Разида Габбасовна

Смерть
Неизвестно

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