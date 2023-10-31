Ксения Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1871 ст.

Муж: Низов Зиновий Семенович

Коробщики, Драчевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1880 ст.

Дочь: Низова Анна

Отец ребёнка: Низов Зиновий Семенович

Рождение ребёнка
01.08.1894 ст.

Сын: Низов Степан Зиновьевич

Отец ребёнка: Низов Зиновий Семенович

Смерть
Неизвестно
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