Ксения Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1871 ст.
Коробщики, Драчевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1880 ст.
Дочь: Низова Анна
Отец ребёнка: Низов Зиновий Семенович
Рождение ребёнка
01.08.1894 ст.
Отец ребёнка: Низов Зиновий Семенович
Смерть
Неизвестно