Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ненила Титова

Отец ребёнка: Тит Кузьмин

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Матрёна Титова

Отец ребёнка: Тит Кузьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тит Кузьмин

Смерть
Неизвестно
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