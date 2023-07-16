Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ненила Титова
Отец ребёнка: Тит Кузьмин
Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Матрёна Титова
Отец ребёнка: Тит Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тит Кузьмин
Смерть
Неизвестно