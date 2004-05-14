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Кудряшова Екатерина Алексеевна
Кудряшова Екатерина Алексеевна
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Место рождения
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
Дата рождения
14.05.2004
Пол
Женский
Отец
Кудряшов Алексей Рудольфович
1959 г.р.
Мать
Жукова Наталья Ефимовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.2004
Отец:
Кудряшов Алексей Рудольфович
Мать:
Жукова Наталья Ефимовна
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
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