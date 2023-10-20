Крутофал Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1946
Отец: Крутофал Василий
Мать: Крутофал Зоя
Рождение ребёнка
22.12.1968
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Крутофал Татьяна
Образование
По 1972
Горный инженер-геолог | Московский геологоразведочный институт
Рождение ребёнка
21.12.1974
Сын: Крутофал Сергей
Мать ребёнка: Крутофал Татьяна
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крутофал Татьяна