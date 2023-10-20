Крутофал Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутофал Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1946

Пол

Мужской

Добавил:

YK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1946

Отец: Крутофал Василий

Мать: Крутофал Зоя

Рождение ребёнка
22.12.1968

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Крутофал Татьяна

Москва, город федерального значения Москва
Образование
По 1972
Москва, город федерального значения Москва
Горный инженер-геолог | Московский геологоразведочный институт
Рождение ребёнка
21.12.1974

Сын: Крутофал Сергей

Мать ребёнка: Крутофал Татьяна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крутофал Татьяна

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