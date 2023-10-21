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Макаров Василий Григорьеич

Место рождения

Казака Миякинский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Казака Миякинский район
Рождение ребёнка
13.05.1916

Дочь: Шашкова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Евдокия Семёновна

Смерть
Неизвестно
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