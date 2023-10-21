Макаров Василий Григорьеич
Место рожденияКазака Миякинский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Казака Миякинский район
Рождение ребёнка
13.05.1916
Дочь: Шашкова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно