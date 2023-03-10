(Момзырева) Арина Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Авдотья Яковлева
Отец ребёнка: Момзырев Яков Дмитриев
Рождение ребёнка
01.10.1848
Отец ребёнка: Момзырев Яков Дмитриев
Рыхотка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 562 Метрическая книга церквей г. Епифани и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и уезда, 1848
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Момзырев Федор
Отец ребёнка: Момзырев Яков Дмитриев
Рождение ребёнка
Около ?.12.1857
Сын: Момзырев Димитрий Яковлев
Отец ребёнка: Момзырев Яков Дмитриев