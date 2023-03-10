(Момзырева) Арина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Момзырева) Арина Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Авдотья Яковлева

Отец ребёнка: Момзырев Яков Дмитриев

Рождение ребёнка
01.10.1848

Сын: Момзырев Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Момзырев Яков Дмитриев

Рыхотка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 562 Метрическая книга церквей г. Епифани и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и уезда, 1848
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Момзырев Федор

Отец ребёнка: Момзырев Яков Дмитриев

Рождение ребёнка
Около ?.12.1857

Сын: Момзырев Димитрий Яковлев

Отец ребёнка: Момзырев Яков Дмитриев

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