Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Правдин Иван Иванов
Правдин Иван Иванов
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1677
Пол
Мужской
Отец
Правдин Иван Фомин
1632 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец:
Правдин Иван Фомин
Мать:
?
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия