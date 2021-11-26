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Меркулов Рашит Аликович

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Место рождения

г. Первоуральск, Свердловской обл.

Дата рождения

07.04.1954

Дата смерти

26.11.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Первоуральск, Свердловской обл.
Бракосочетание
13.07.1977

Жена: Колеватова Татьяна Сергеевна

г. Первоуральск, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
04.05.1978

Сын: Меркулов Сергей Рашитович

Мать ребёнка: Колеватова Татьяна Сергеевна

г. первоуральск, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
11.01.1982

Дочь: Меркулова Марина Рашитовна

Мать ребёнка: Колеватова Татьяна Сергеевна

г. Первоуральск, Свердловской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
26.11.2021
г. Первоуральск, Свердловской обл.
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