Меркулов Рашит Аликович
Место рожденияг. Первоуральск, Свердловской обл.
Дата рождения07.04.1954
Дата смерти26.11.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Первоуральск, Свердловской обл.
Бракосочетание
13.07.1977
г. Первоуральск, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
04.05.1978
Сын: Меркулов Сергей Рашитович
Мать ребёнка: Колеватова Татьяна Сергеевна
г. первоуральск, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
11.01.1982
Дочь: Меркулова Марина Рашитовна
Мать ребёнка: Колеватова Татьяна Сергеевна
г. Первоуральск, Свердловской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
26.11.2021
г. Первоуральск, Свердловской обл.