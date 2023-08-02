Самодурова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Самодурова Нелли Аркадьевна
Отец ребёнка: Самодуров Аркадий Павлович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Самодурова Любовь Аркадьевна
Отец ребёнка: Самодуров Аркадий Павлович
Гатчина
Рождение ребёнка
1970
Сын: Самодуров Аркадий Аркадьевич
Отец ребёнка: Самодуров Аркадий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно