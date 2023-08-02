Самодурова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самодурова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Самодурова Нелли Аркадьевна

Отец ребёнка: Самодуров Аркадий Павлович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Самодурова Любовь Аркадьевна

Отец ребёнка: Самодуров Аркадий Павлович

Гатчина
Рождение ребёнка
1970

Сын: Самодуров Аркадий Аркадьевич

Отец ребёнка: Самодуров Аркадий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самодуров Аркадий Павлович

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