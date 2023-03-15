Зурабян Затик Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зурабян Гаврил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зурабян Азнив
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зурабян Арекназ Затиковна
Мать ребёнка: Зурабян Азнив
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зурабян Раиса Затиковна
Мать ребёнка: Зурабян Азнив
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зурабян Азнив
Смерть
Неизвестно