Зурабян Затик Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зурабян Затик Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зурабян Гаврил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зурабян Ефрем Затикович

Мать ребёнка: Зурабян Азнив

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зурабян Арекназ Затиковна

Мать ребёнка: Зурабян Азнив

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зурабян Раиса Затиковна

Мать ребёнка: Зурабян Азнив

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зурабян Азнив

Смерть
Неизвестно
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