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Фролов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1894

Дочь: Невражина Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Елизавета Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1910
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