Фролов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1894
Дочь: Невражина Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Фролова Елизавета Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1910