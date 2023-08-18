Чирков Иван (Ивашко) Панкратов
Место рожденияпоч. на речке на Муралевке по правую сторону, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1628
Дата смертиПосле 1658
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1628
Отец: Чирков Панкрат (Панкратко) Федоров
Мать: не указана
поч. на речке на Муралевке по правую сторону, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1645
Сын: Чирков Моисей (Мосейко) Иванов
Мать ребёнка: не указана
дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Чирков Алексей (Олешка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1658