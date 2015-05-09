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Тагирова Алсу Халиковна

Место рождения

Большие Кибякози Татарская АССР

Дата рождения

03.02.1940

Дата смерти

09.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1940

Отец: Тагиров Биктахиров Халик (Габдулхалик) Тагирович (Биктахирович)

Мать: Юсупова Факиха Юсуповна

Большие Кибякози Татарская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибрагимов Ильдар Зуфарович

Отец ребёнка: Ибрагимов Зуфар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибрагимов Ирик Зуфарович

Отец ребёнка: Ибрагимов Зуфар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибрагимов Дамир Зуфарович

Отец ребёнка: Ибрагимов Зуфар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибрагимов Зуфар

Смерть
09.05.2015
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