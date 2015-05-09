Тагирова Алсу Халиковна
Место рожденияБольшие Кибякози Татарская АССР
Дата рождения03.02.1940
Дата смерти09.05.2015
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1940
Большие Кибякози Татарская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибрагимов Ильдар Зуфарович
Отец ребёнка: Ибрагимов Зуфар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ибрагимов Зуфар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибрагимов Дамир Зуфарович
Отец ребёнка: Ибрагимов Зуфар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибрагимов Зуфар
Смерть
09.05.2015