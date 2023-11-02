Спиридонов Кузьма Глебович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спиридонов Глеб
Мать: Степанида Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Спиридонова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Спиридонова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Леонид Глебович
Мать ребёнка: Спиридонова ?
Смерть
Неизвестно