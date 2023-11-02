Спиридонов Кузьма Глебович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Кузьма Глебович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиридонов Глеб

Мать: Степанида Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спиридонова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спиридонова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Леонид Глебович

Мать ребёнка: Спиридонова ?

Смерть
Неизвестно
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