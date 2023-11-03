Костин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костин Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1919

Дочь: Костина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Одигова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
29.05.1935

Дочь: Романова Лысанова Костина Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Одигова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Одигова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Одигова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркушева Костина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Одигова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина Ушакова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Одигова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахрушева Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Одигова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Одигова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

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