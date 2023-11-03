Костин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1919
Дочь: Костина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Одигова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
29.05.1935
Дочь: Романова Лысанова Костина Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Одигова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Одигова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Одигова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркушева Костина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Одигова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Ушакова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Одигова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахрушева Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Одигова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Одигова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана