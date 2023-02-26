Грозовенко Арсений
Место рожденияОдесская обл., Чернянский р-н, с. Гавеносы
Дата рождения1910
Дата смерти29.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Грозовенко Ефимий
Одесская обл., Чернянский р-н, с. Гавеносы
Военная награда
03.02.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
05.07.1944
Медаль «За отвагу»
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирица Екатерина
Мать ребёнка: Грозовенко Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грозовенко Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грозовенко Лукерья
Смерть
29.08.1944
Румыния
Причина смерти: На войне