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Грозовенко Арсений

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Место рождения

Одесская обл., Чернянский р-н, с. Гавеносы

Дата рождения

1910

Дата смерти

29.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Грозовенко Ефимий

Мать: Грозовенко Ирина Павловна

Одесская обл., Чернянский р-н, с. Гавеносы
Военная награда
03.02.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
05.07.1944
Медаль «За отвагу»
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирица Екатерина

Мать ребёнка: Грозовенко Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грозовенко Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грозовенко Лукерья

Смерть
29.08.1944
Румыния
Причина смерти: На войне
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