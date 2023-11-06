Перевалов АРТЕМ ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевалов АРТЕМ ИВАНОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1914

Дата смерти

31.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1914

Отец: Перевалов ИВАН

Мать: Перевалова ФЕДОРА

Рождение ребёнка
03.05.1933

Дочь: Перевалова ЛЮБОВЬ АРТЕМЬЕВНА

Мать ребёнка: Перевалова МАРИЯ ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
09.12.1937

Сын: Перевалов ЛЕОНИД АРТЕМЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Перевалова МАРИЯ ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
08.03.1949

Сын: Перевалов ВАСИЛИЙ АРТЕМЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Перевалова МАРИЯ ИВАНОВНА

Смерть
31.08.1982
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