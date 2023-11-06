Перевалов АРТЕМ ИВАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1914
Дата смерти31.08.1982
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1914
Отец: Перевалов ИВАН
Мать: Перевалова ФЕДОРА
Рождение ребёнка
03.05.1933
Дочь: Перевалова ЛЮБОВЬ АРТЕМЬЕВНА
Мать ребёнка: Перевалова МАРИЯ ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
09.12.1937
Сын: Перевалов ЛЕОНИД АРТЕМЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Перевалова МАРИЯ ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
08.03.1949
Сын: Перевалов ВАСИЛИЙ АРТЕМЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Перевалова МАРИЯ ИВАНОВНА
Смерть
31.08.1982