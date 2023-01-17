Зашихин Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.04.1907
Дата смерти01.05.1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1907
Отец: Зашихин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1932
Сын: Зашихин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Зашихина Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
03.04.1935
Дочь: Коркунова Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Зашихина Надежда Егоровна
Киров, город Киров, Кировская область
Военная награда
28.07.1943
№: 165 от: 28.07.1943 Издан: 271 минп 29 тк
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
28.07.1943
№: 165 от: 28.07.1943 Издан: 281 минп 29 тк
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
09.05.1945
Президиум ВС СССР
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
29.05.1945
№: 4/н от: 29.05.1945 Издан: 271 минп
Медаль «За отвагу»
Военная служба
Неизвестно
Бийский ГВК, Алтайский край, г. Бийск
Бийский ГВК, Алтайский край, г. Бийск
Смерть
01.05.1972
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Сердечно-сосудистая недостаточность
Похороны
Неизвестно
Банная гора