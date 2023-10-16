Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Николаев Петр

Отец ребёнка: Козьмин Николай

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Козьмин Николай

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Козьмин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьмин Николай

Смерть
Неизвестно
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