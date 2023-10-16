Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Николаев Петр
Отец ребёнка: Козьмин Николай
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Козьмин Николай
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Козьмин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козьмин Николай
Смерть
Неизвестно