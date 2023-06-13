Хайрулина (Кобылкина) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайрулина (Кобылкина) Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1958

Отец: Кобылкин Павел Парфенович

Мать: Кобылкина Мария Семеновна

Рождение ребёнка
14.07.1981

Дочь: Балагурова Анна Александровна

Отец ребёнка: Хайрулин Александр Мансурович

Рождение ребёнка
12.10.1988

Сын: Хайрулин Максим Александрович

Отец ребёнка: Хайрулин Александр Мансурович

Рождение ребёнка
23.09.?

Дочь: Хайрулина Виктория Александровна

Отец ребёнка: Хайрулин Александр Мансурович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайрулин Александр Мансурович

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