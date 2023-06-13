Хайрулина (Кобылкина) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1958
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1958
Рождение ребёнка
14.07.1981
Дочь: Балагурова Анна Александровна
Отец ребёнка: Хайрулин Александр Мансурович
Рождение ребёнка
12.10.1988
Сын: Хайрулин Максим Александрович
Отец ребёнка: Хайрулин Александр Мансурович
Рождение ребёнка
23.09.?
Дочь: Хайрулина Виктория Александровна
Отец ребёнка: Хайрулин Александр Мансурович
Бракосочетание
Неизвестно