Узбек Константин Харлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узбек Константин Харлампиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1953

Дата смерти

?.11.2004

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1953

Отец: Узбек Харлампий Федорович

Мать: Узбек Анна

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.11.2004
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