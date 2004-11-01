Узбек Константин Харлампиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1953
Дата смерти?.11.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1953
Отец: Узбек Харлампий Федорович
Мать: Узбек Анна
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.11.2004