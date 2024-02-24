Прасковья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1746
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Акулина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1752
Сын: Алимпий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Иванов
Смерть
Неизвестно