Прасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Саврасово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Акулина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Саврасово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Алимпий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Саврасово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Саврасово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Иванов

Смерть
Неизвестно
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