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Шаповалов Владимир Анатольевич
Шаповалов Владимир Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.03.1954
Пол
Мужской
Отец
Шаповалов Анатолий Кондратьевич
1927 г.р.
Мать
Пицик София Алексеевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1954
Отец:
Шаповалов Анатолий Кондратьевич
Мать:
Пицик София Алексеевна
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