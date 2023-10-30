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Павлов Гавриил Васильевич

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

27.04.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1854

Отец: Павлов Василий Васильевич

Мать: Павлова Евдокия Федотова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.10.1876

Дочь: Елизавета Гаврилова

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Спиридонова

Рождение ребёнка
01.09.1879

Дочь: Марфа Гаврилова

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Спиридонова

Рождение ребёнка
01.09.1884

Дочь: Кубыкина Марфа Гаврилова

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Спиридонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Спиридонова

Смерть
Неизвестно
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