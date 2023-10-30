Павлов Гавриил Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.04.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1854
Рождение ребёнка
22.10.1876
Дочь: Елизавета Гаврилова
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Спиридонова
Рождение ребёнка
01.09.1879
Дочь: Марфа Гаврилова
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Спиридонова
Рождение ребёнка
01.09.1884
Дочь: Кубыкина Марфа Гаврилова
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Спиридонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Спиридонова
Смерть
Неизвестно