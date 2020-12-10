Соколов Лев Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Лев Иванович

Соколов Лев Иванович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.12.2020

Пол

Мужской

Отец

1992 г.р.

Мать

1994 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.2020

Отец: Соколов Иван Владимирович

Мать: Соколова Мария Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close