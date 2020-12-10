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Соколов Лев Иванович
Соколов Лев Иванович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
10.12.2020
Пол
Мужской
Отец
Соколов Иван Владимирович
1992 г.р.
Мать
Соколова Мария Сергеевна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.2020
Отец:
Соколов Иван Владимирович
Мать:
Соколова Мария Сергеевна
Москва
, город федерального значения Москва
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