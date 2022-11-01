Ладович (Штефич) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.06.1956
Дата смерти01.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1956
Отец: Штефич Иван Петрович
Мать: Штефич Наталья
Рождение ребёнка
1988
Сын: Ладович Алексаднр Александрович
Отец ребёнка: Ладович Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кельганова Елена Александровна
Отец ребёнка: Ладович Александр Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ладович Сергей Александрович
Отец ребёнка: Ладович Александр Юрьевич
Смерть
01.11.2022