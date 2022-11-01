Ладович (Штефич) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛадович (Штефич) Галина Ивановна

Ладович (Штефич) Галина Ивановна

Место рождения

Городище 1-е, Брасовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

27.06.1956

Дата смерти

01.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1956

Отец: Штефич Иван Петрович

Мать: Штефич Наталья

Городище 1-е, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1988

Сын: Ладович Алексаднр Александрович

Отец ребёнка: Ладович Александр Юрьевич

Городище 1-е, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кельганова Елена Александровна

Отец ребёнка: Ладович Александр Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладович Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ладович Сергей Александрович

Отец ребёнка: Ладович Александр Юрьевич

Смерть
01.11.2022
Городище 1-е, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close