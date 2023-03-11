Котухов Захар Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1929
Дочь: Конахина Александра Захаровна
Мать ребёнка: Котухова Ольга Ивановна
Ельцы, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область