Фомина (Чепурнаева) Солмонида Петровна
Место рождениясело Нижние Коки, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Дата рождения1892
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
село Нижние Коки, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Васильевич
село Нижние Коки, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1956