Фомина (Чепурнаева) Солмонида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Чепурнаева) Солмонида Петровна

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Место рождения

село Нижние Коки, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1892

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

село Нижние Коки, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1912

Сын: Фомин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Васильевич

село Нижние Коки, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1956
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