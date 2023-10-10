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Бошаков Петр Иванович

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Место рождения

Шокша, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Бошаков Иван

Мать: не указана

Шокша, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Награда
09.08.1944
Воинская часть: 39 гв. минп 1 ПрибФ Даты подвига: 26.06.1944,27.06.1944 Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Приказ подразделения №: 42 от: 09.08.1944 Издан: ВС 1 Прибалтийского ... Показать все
Военная награда
14.09.1945
Место призыва: Питкярантский РВК, Карело-Финская ССР, Питкярантский р-н Воинское звание: гв. ст. сержант Воинская часть: 39 гв. минп Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделен... Показать все
Смерть
Неизвестно
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