Бошаков Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Бошаков Иван
Мать: не указана
Награда
09.08.1944
Воинская часть: 39 гв. минп 1 ПрибФ Даты подвига: 26.06.1944,27.06.1944 Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Приказ подразделения №: 42 от: 09.08.1944 Издан: ВС 1 Прибалтийского ... Показать все
Военная награда
14.09.1945
Место призыва: Питкярантский РВК, Карело-Финская ССР, Питкярантский р-н Воинское звание: гв. ст. сержант Воинская часть: 39 гв. минп Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделен... Показать все
Смерть
Неизвестно