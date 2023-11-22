Ковалёва Акулина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.1943
Дочь: Плеханова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Александр Иванович
Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Владимир Иванович
Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович