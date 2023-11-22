Ковалёва Акулина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва Акулина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1943

Дочь: Плеханова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалёва Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалёва Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалёва Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Виктор Иванович

Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Александр Иванович

Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Николай Иванович

Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Владимир Иванович

Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Василий Иванович

Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Иван Иванович

Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Ковалёв Иван Семёнович

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