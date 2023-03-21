Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил

Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ефремова Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Примечание: Год рождения взят из исповедальной ведомости. На момент составления ведомости в 1860 году, ей было 22 года (ГАТО Ф-160, опись 1-62, д.17983, образ 9)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close