Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ефремова Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Примечание: Год рождения взят из исповедальной ведомости. На момент составления ведомости в 1860 году, ей было 22 года (ГАТО Ф-160, опись 1-62, д.17983, образ 9)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана