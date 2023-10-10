Пяткова (Алина) Евдокия Терентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пяткова (Алина) Евдокия Терентиева

Место рождения

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Бракосочетание
25.01.1888

Муж: не указан

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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