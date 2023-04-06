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Горбунов Евгений Иванович
Горбунов Евгений Иванович
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Место рождения
Норский посад
, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1934
Пол
Мужской
Отец
Горбунов Иван Михайлович
Мать
Горбунова Мария Васильевна
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Горбунов Иван Михайлович
Мать:
Горбунова Мария Васильевна
Норский посад
, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Смерть
1934
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