(Яковлева Топчий) Алла Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Яковлева Топчий) Алла Семеновна

(Яковлева Топчий) Алла Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1933

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1933

Отец: Яковлев Семен Андреевич

Мать: (Курпан Яковлева) Александра Филипповна

Рождение ребёнка
06.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.