Чердакова (Балакина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Балакин Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пащенко Фома
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чердаков Терентий
Отец ребёнка: Чердаков Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чердаков Яков
Рождение ребёнка
1916
Сын: Чердаков Терентий
Отец ребёнка: Пащенко Фома
Рождение ребёнка
01.09.1921
Сын: Чердаков Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.06.1925
Сын: Чердаков Дмитрий
Отец ребёнка: Чердаков Яков
Рождение ребёнка
20.07.1927
Дочь: Чердакова (Чердакова) Феодосия
Отец ребёнка: Чердаков Яков
Смерть
1978