Чердакова (Балакина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чердакова (Балакина) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Балакин Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пащенко Фома

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чердаков Терентий

Отец ребёнка: Чердаков Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чердаков Яков

Рождение ребёнка
1916

Сын: Чердаков Терентий

Отец ребёнка: Пащенко Фома

Рождение ребёнка
01.09.1921

Сын: Чердаков Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.06.1925

Сын: Чердаков Дмитрий

Отец ребёнка: Чердаков Яков

Рождение ребёнка
20.07.1927

Дочь: Чердакова (Чердакова) Феодосия

Отец ребёнка: Чердаков Яков

Смерть
1978

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