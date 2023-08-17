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Раузия
Раузия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Дата смерти
989
Пол
Женский
Отец
Валиев Габдельбарый Валиулаевич
Мать
Гыйлажытдин Рокыя Гыйлажытдинович
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭВ
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
989
Рождение
1934
Отец:
Валиев Габдельбарый Валиулаевич
Мать:
Гыйлажытдин Рокыя Гыйлажытдинович
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