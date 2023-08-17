Раузия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раузия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

989

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
989
Рождение
1934

Отец: Валиев Габдельбарый Валиулаевич

Мать: Гыйлажытдин Рокыя Гыйлажытдинович

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