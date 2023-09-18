Рогоза ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Рогоза Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Рогоза Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Рогоза Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Рогоза Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Рогоза Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Семененко Ирина Петровна
Отец ребёнка: Рогоза Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Семененкова Анна Петровна
Отец ребёнка: Рогоза Пётр Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно