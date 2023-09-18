Рогоза ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогоза ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Рогозин Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Рогоза Пётр Кириллович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Рогозин Павел Петрович

Отец ребёнка: Рогоза Пётр Кириллович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Рогозин Влас Петрович

Отец ребёнка: Рогоза Пётр Кириллович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Рогозин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Рогоза Пётр Кириллович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Рогозин Василий Петрович

Отец ребёнка: Рогоза Пётр Кириллович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Семененко Ирина Петровна

Отец ребёнка: Рогоза Пётр Кириллович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Семененкова Анна Петровна

Отец ребёнка: Рогоза Пётр Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогоза Пётр Кириллович

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