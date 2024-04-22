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Анисья Степанова

Место рождения

Большие Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1796 ст.

Дата смерти

До 1848 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
29.09.1817 ст.

Дочь: Пелагея Евсеева

Отец ребёнка: Евсей Демидов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1820 ст.

Сын: Иван Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Демидов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Ирина Евсеева

Отец ребёнка: Евсей Демидов

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсей Демидов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Большие Горки, Рузский, Московская область
Смерть
До 1848 ст.
Большие Горки, Рузский, Московская область
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