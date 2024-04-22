Анисья Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796 ст.
Дата смертиДо 1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.
Рождение ребёнка
29.09.1817 ст.
Дочь: Пелагея Евсеева
Отец ребёнка: Евсей Демидов
Рождение ребёнка
20.01.1820 ст.
Сын: Иван Евсеев
Отец ребёнка: Евсей Демидов
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Ирина Евсеева
Отец ребёнка: Евсей Демидов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсей Демидов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1848 ст.