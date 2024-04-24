Черняев Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1926
Дата смерти19.03.1989
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1926
Отец: Черняев Алексей
Мать: Черняева Анна Гавртловна
Рождение ребёнка
24.11.1952
Дочь: Ломоносова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Черняева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
12.11.1958
Дочь: Долгих Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Черняева Нина Ивановна
Смерть
19.03.1989