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Черняев Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1926

Дата смерти

19.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ID
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1926

Отец: Черняев Алексей

Мать: Черняева Анна Гавртловна

Рождение ребёнка
24.11.1952

Дочь: Ломоносова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Черняева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1958

Дочь: Долгих Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Черняева Нина Ивановна

Смерть
19.03.1989

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