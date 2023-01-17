Лазуренкова (Харитонова) Зинаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазуренков Максим Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности