Лазуренкова (Харитонова) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазуренкова (Харитонова) Зинаида Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1956

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазуренков Максим Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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