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Ксения Петрова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

20.01.1871 ст.

Дата смерти

19.10.1872 ст.

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1871 ст.

Отец: Анисимов Петр Андреев

Мать: Елена Петрова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
21.01.1871 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
19.10.1872 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колотья
Похороны
21.10.1872 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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