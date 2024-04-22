Ксения Петрова
Место рождения
Дата рождения20.01.1871 ст.
Дата смерти19.10.1872 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1871 ст.
Отец: Анисимов Петр Андреев
Мать: Елена Петрова
Крещение
21.01.1871 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.10.1872 ст.
Причина смерти: от колотья
Похороны
21.10.1872 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя