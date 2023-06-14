Опаляющая Рейна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смит Амрен
Мать: Опаляющая Арамина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опаляющая Мелиное
Отец ребёнка: Смит Эос
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смит Алтеа
Отец ребёнка: Смит Эос
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Ниран
Отец ребёнка: Смит Эос
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смит Эос
Смерть
Неизвестно