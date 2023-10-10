Иванов Еким
Место рождения
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Екимов Пахом
Мать ребёнка: Николаева Евдокия
Рождение ребёнка
1862 ст.
Дочь: Екимова Анна
Мать ребёнка: Николаева Евдокия
Рождение ребёнка
07.02.1866 ст.
Дочь: Екимова Евдокия
Мать ребёнка: Николаева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николаева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екимова Устина
Мать ребёнка: Николаева Евдокия
Смерть
Неизвестно