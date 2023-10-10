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Иванов Еким

Место рождения

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Екимов Пахом

Мать ребёнка: Николаева Евдокия

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1862 ст.

Дочь: Екимова Анна

Мать ребёнка: Николаева Евдокия

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.02.1866 ст.

Дочь: Екимова Евдокия

Мать ребёнка: Николаева Евдокия

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екимова Устина

Мать ребёнка: Николаева Евдокия

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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