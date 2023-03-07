Обухова Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Марфа Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1658 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1678

Сын: Обухов Иван Макаров

Отец ребёнка: Обухов Макар Михеев

деревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Обухов Василий (ст) Макаров

Отец ребёнка: Обухов Макар Михеев

Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Обухов Василий (меньший) Макаров

Отец ребёнка: Обухов Макар Михеев

Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Обухов Денис Макаров

Отец ребёнка: Обухов Макар Михеев

деревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Никита Макаров

Отец ребёнка: Обухов Макар Михеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Макар Михеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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