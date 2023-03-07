Обухова Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1678
Сын: Обухов Иван Макаров
Отец ребёнка: Обухов Макар Михеев
деревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1682
Сын: Обухов Василий (ст) Макаров
Отец ребёнка: Обухов Макар Михеев
Рождение ребёнка
Около 1692
Сын: Обухов Василий (меньший) Макаров
Отец ребёнка: Обухов Макар Михеев
Рождение ребёнка
Около 1699
Сын: Обухов Денис Макаров
Отец ребёнка: Обухов Макар Михеев
деревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Обухов Макар Михеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обухов Макар Михеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717