Pankovskaya Staska
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1934
Дочь: Gorbaneva Yanina
Отец ребёнка: Pankovskiy Karol
Рождение ребёнка
01.01.1936
Сын: Pankovskiy Vladimir
Отец ребёнка: Pankovskiy Karol
Рождение ребёнка
04.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pankovskiy Karol
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Pankovskiy Karol
Смерть
Неизвестно