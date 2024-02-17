Pankovskaya Staska — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pankovskaya Staska

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1934 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1934

Дочь: Gorbaneva Yanina

Отец ребёнка: Pankovskiy Karol

Рождение ребёнка
01.01.1936

Сын: Pankovskiy Vladimir

Отец ребёнка: Pankovskiy Karol

Рождение ребёнка
04.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pankovskiy Karol

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pankovskiy Karol

Смерть
Неизвестно
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