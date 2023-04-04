Сергунина (Губанова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергунина (Губанова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1927 г.р.
1932 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1927

Дочь: Лапаева Нина Михайловна

Отец ребёнка: Сергунин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
25.08.1932

Дочь: Тум Вера Михайловна

Отец ребёнка: Сергунин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
20.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергунин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
23.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергунин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергунин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Сергунин Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергунин Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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