Сергунина (Губанова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1927
Дочь: Лапаева Нина Михайловна
Отец ребёнка: Сергунин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
25.08.1932
Дочь: Тум Вера Михайловна
Отец ребёнка: Сергунин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
20.10.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергунин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
23.09.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергунин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергунин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Сергунин Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно