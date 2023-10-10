Кирсанова (Колосова) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанова (Колосова) Елена Сергеевна

Место рождения

Тимирёво, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимирёво, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
23.04.1900

Муж: Кирсанов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
26.01.1903

Сын: Кирсанов Иван Иванович

Отец ребёнка: Кирсанов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
11.10.1905

Сын: Кирсанов Николай Иванович

Отец ребёнка: Кирсанов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
19.09.1907

Дочь: Кирсанова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Кирсанов Иван Фёдорович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
14.07.1913

Сын: Кирсанов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Кирсанов Иван Фёдорович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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