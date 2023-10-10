Кирсанова (Колосова) Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1900
Рождение ребёнка
26.01.1903
Отец ребёнка: Кирсанов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
11.10.1905
Сын: Кирсанов Николай Иванович
Отец ребёнка: Кирсанов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
19.09.1907
Дочь: Кирсанова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Кирсанов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
14.07.1913
Отец ребёнка: Кирсанов Иван Фёдорович
Смерть
Неизвестно