Соломахин Иван Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти05.08.1871
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Соломахин Лазарь Гурьевич
Мать: Соломахина Прасковья
Рождение ребёнка
11.11.1844
Сын: Соломахин Платон Иванович
Мать ребёнка: Соломахина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
06.12.1846
Сын: Саломахин Спиридон Иванович
Мать ребёнка: Соломахина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
После 1849
Дочь: Харитина Ивановна
Мать ребёнка: Соломахина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Соломахин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Соломахина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
21.04.1857
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Соломахина Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1871
от холеры