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Соломахин Иван Лазаревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

05.08.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Соломахин Лазарь Гурьевич

Мать: Соломахина Прасковья

Рождение ребёнка
11.11.1844

Сын: Соломахин Платон Иванович

Мать ребёнка: Соломахина Наталья Андреевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.12.1846

Сын: Саломахин Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Соломахина Наталья Андреевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
После 1849

Дочь: Харитина Ивановна

Мать ребёнка: Соломахина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Соломахин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Соломахина Наталья Андреевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.04.1857

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Соломахина Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломахина Наталья Андреевна

Смерть
05.08.1871
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
от холеры
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